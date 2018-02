Associação Comercial traz Branca Barão a Campo Grande para evento dedicado as mulheres

Entre os temas abordados, Branca falará sobre o poder de influência que uma mulher tem quando é autêntica e espontânea, e como a autoconsciência baseada em valores pode mudar uma vida inteira - Foto: Associação Comercial de Campo Grande

Em comemoração ao mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) traz a Capital, no dia 7 de março, a palestrante internacional Branca Barão para comandar o evento ‘Mulheres que Brilham têm Propósitos’. Composto por palestra, roda de negócios e coquetel, o encontro espera reunir empresárias e colaboradoras de diversos segmentos, e foi pensado para demonstrar a importância do autoconhecimento para a construção de uma vida mais consciente e mais feliz.

Entre os temas abordados, Branca falará sobre o poder de influência que uma mulher tem quando é autêntica e espontânea, e como a autoconsciência baseada em valores pode mudar uma vida inteira. “Tradicionalmente no mês da Mulher, a Associação Comercial traz a cidade uma convidada de renome, a fim de promover reflexões sobre temas diretamente ligados ao universo de lutas e desafios femininos. A palestrante deste ano pretende demonstrar a clareza e responsabilidade em relação às escolhas que fazemos, e os motivos para essas escolhas - na vida pessoal e profissional -, permitindo que as participantes encontrem em si mesmas os valores que representam hoje”, explica o gestor da Escola de Varejo da ACICG, Moacir Pereira Júnior.

Especialista em comportamento humano e master trainer em Programação Neurolinguística, a consultora, escritora e palestrante Branca Barão viaja pelo Brasil e Estados Unidos há mais de 14 anos ministrando palestras e cursos personalizados com metodologia própria, que une interatividade, emoção e experiência para estimular a capacidade de comunicação, a criatividade e a inovação, propondo novas formas de engajamento , mudanças comportamentais, construção e fortalecimento de cultura organizacional para mais de 120 empresas de diversos segmentos.

Autora do livro BestSeller "8 ou 80 – Seu melhor amigo e seu pior inimigo moram aí, dentro de você!" com mais de 15 mil cópias vendidas, presente no ranking dos mais vendidos de 2013 nas principais listas do país (Veja, Laselva e Publishnews). Coautora dos livros "Manual de Treinamento e Desenvolvimento - Volume I - Gestão e Estratégias" e "Ser + com T&D".

Para participar os interessados devem procurar a Escola de Varejo da Associação Comercial, localizada na Rua 15 de Novembro, 390, Centro. Os ingressos são limitados. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3312-5058 / 98405-4600, ou pelo e-mail escoladevarejo@acicg.com.br.

Serviço: Palestra Mulheres que Brilham têm Propósitos

Data: 07 de março, 19 horas

Local: Buffet Yotedy - Rua Antonio Maria Coelho, 6200

Informações: (67) 3312-5058 / 98405-4600 / escoladevarejo@acicg.com.br