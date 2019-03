Associação Comercial realiza evento especial para mulheres com master trainer Karim Khoury

O master trainer Karim Khoury vai comandar o evento 'Mulher. Você na sua melhor versão - Foto: Divulgação

Em comemoração ao mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) traz a Capital, na quinta-feira (14), o master trainer Karim Khoury para comandar o evento 'Mulher. Você na sua melhor versão'. Composto por palestra, roda de negócios e coquetel, o encontro vai reunir empresárias e colaboradoras de diversos segmentos, e foi pensado para demonstrar a importância do autoconhecimento para a construção de uma vida mais consciente e feliz.

O gestor da Escola de Varejo da ACICG, Moacir Pereira Júnior explica que o objetivo da palestra é proporcionar o conhecimento de técnicas para que as participantes consigam identificar e quebrar maus hábitos, que podem limitar o seu desenvolvimento, a sua iniciativa empreendedora e a qualidade de vida. "Ao se libertar de maus hábitos você redescobre a sua melhor versão, fortalece sua autoestima, reduz seu estresse, e aumenta o seu grau de influência sobre o que se passa ao seu redor para construir a vida que deseja para si mesmo", contribuiu.

Sobre o palestrante: Karim Khoury é administrador e consultor de empresas, Master Trainer designado pela ATD (Associação Americana para o Desenvolvimento de Talentos), palestrante, ator, Coach Sênior (Integrated Coach Institute), Trainer em PNL (Sociedade Brasileira de PNL). Autor do livros "Soltando as Amarras – Emagrecimento e Mudança Comportamental", "Com a Corda Toda – Auto Estima e Qualidade de Vida" e "Vire a Página – Estratégias para Resolver Conflitos", todos publicados pela editora Senac São Paulo e "É hora do Show - técnicas para elevar seus treinamentos a outro patamar" pela editora DVS.

Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos na Escola de Varejo da Associação Comercial, localizada na Rua 15 de Novembro, 390, Centro. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3312-5058 / 98405-4600, ou pelo e-mail escoladevarejo@acicg.com.br.

Serviço:

Palestra, coquetel e roda de negócios - "Mulher. Você na sua melhor versão"

Data: 14 de março, 19 horas

Local: Buffet Yotedy – Rua Antônio Maria Coelho, 6200

Informações: (67) 3312-5058 / 98405-4600 / escoladevarejo@acicg.com.br.