Associação Comercial promove 1º Fórum estadual de vendas

Carol Manciola, Ivan Correa, Luiz Gaziri e Daniel Orlean serão os quatro palestrantes do evento - Foto: Divulgação

O fim do ano se aproxima e com ele vem a necessidade de realizar aquele balanço anual que expõe o desempenho nas vendas de várias equipes dos setores de comércio, serviço e indústria. A análise do último ano é fundamental para a organização e planejamento do que se aproxima, e com a economia voltando a se aquecer, é imprescindível que as equipes de vendas estejam prontas para todas as oportunidades. Para auxiliar nesse processo, a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande realiza em outubro, o 1º Fórum Sul-Mato-Grossense de vendas, com quatro palestrantes conhecidos nacionalmente.

Conheça os palestrantes e os temas que serão abordados:

Carol Manciola (SP) - #BoraBaterMeta: o desafio da venda presencial no mundo digital - CEO da Posiciona Educação e Desenvolvimento, Administradora com pós graduação em Marketing e Comunicação Organizacional. Palestrante e Consultora com 17 anos de experiência e especialização em Desenvolvimento Humano, Vendas e Atendimento. Autora dos livros Os Cês da Vida e #BoraBaterMeta

Ivan Correa (SP) - O varejo do futuro - Sócio-diretor da Posiciona Educação & Desenvolvimento, e Mestre e Doutorando em Administração de Empresas pela Mackenzie. É especialista em varejo e relações de consumo, desenvolvendo soluções de aprendizagem corporativa orientadas a resultados de negócios, tendo como propósito “desafiar positivamente as pessoas a se tornarem ainda melhores do que já são”, o que o possibilitou liderar inúmeros projetos de desenvolvimento de pessoas e negócios em algumas das principais empresas relevantes do mercado, trabalhando principalmente com temas como estratégia empresarial, negociação, vendas, planejamento, gestão, competitividade, marketing e tomada de decisão.

Luiz Gaziri (PR) - A ciência da felicidade aplicada a vendas - Autor, professor universitário, palestrante, instrutor de treinamentos e consultor nas áreas de vendas, marketing, gestão de pessoas, liderança, psicologia positiva e motivação. Tem MBA’s pela Baldwin-Wallace University (Cleveland, EUA) e pela FAE Business School (Curitiba, BRA), estudou Liderança na London Business School (Londres, ING) e Administração de Empresas na FAE Business School. Atuou por 15 anos como executivo, em diversas empresas, dos mais variados portes e segmentos. Hoje, suas palestras e treinamentos baseados em comprovações científicas vêm conquistando empresas em todo o Brasil.

Daniel Orlean (RJ) - Vendas e economia comportamental - CMO e Sócio-fundador da BizCapital, Daniel Orlean é especialista em Inteligência Organizacional e Gestão do Conhecimento, Mestre em Informática e Engenheiro de Computação. Graduado em Engenharia da Computação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), Orlean atuou por 15 anos como CMO (Chief Marketing Officer), Diretor de Marketing e Comercial e Sócio-fundador da Affero Lab, empresa vendida para o grupo de mídia alemão Bertelsmann e para a IFC, braço financeiro do Banco Mundial em 2015. Atua como investidor e mentor de empresas nas áreas de tecnologia, mobilidade, educação, entretenimento, serviços financeiros e saúde.

As vagas são limitadas e os convites podem ser adquiridos na sede da Associação Comercial localizada na Rua 15 de Novembro, 390, Centro. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3312-5058 | 9 8405-4600.

Serviço: 1º Fórum Sul-mato-grossense de Vendas

Data: 17 de outubro, das 17h às 21h

Local: Teatro Dom Bosco - Av. Mato Grosso, 225, Centro

Informações: (67) 3312-5058 | 9 8405-4600 e escoladevarejo@acicg.com.br