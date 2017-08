Associação Comercial faz palestra com criador da ONG Doutores da Alegria

A Escola de Varejo da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), traz a Capital, no dia 17 de agosto, o fundador da ONG (organização não governamental) Doutores da Alegria, Wellington Nogueira para ministrar a palestra "A arte imita a vida", no teatro Dom Bosco, às 19h. Voltada à diversos públicos, a apresentação promoverá diversas reflexões motivacionais sobre o campo profissional, em um formato não-técnico.

Moacir Pereira Junior, coordenador da Escola de Varejo explica que, além de proporcionar ferramentas atualizadas para um aprendizado constante, o evento visa promover o contato entre profissionais em empresas. "Por meio do tema proposto queremos também provocar a reflexão nos participantes sobre como anda a performance profissional de cada um, e a avaliação do seu papel na organização onde atua", completa.

Pereira Junior conta ainda que a escolha do palestrante atende a uma reivindicação dos empresários. "Escolhemos o Wellington Nogueira, porque queríamos alguém que trouxesse uma palestra corporativa não-técnica, de forma a trabalhar o engajamento das equipes nas empresas num formato diferente, que abordasse o trabalho com paixão, resgatando nos participantes aquela motivação que sentiram no primeiro dia de trabalho. Queremos despertar nas pessoas o entendimento do quanto vale ter paixão por aquilo que elas fazem", finaliza Pereira Junior.

Doutores da Alegria - organização da sociedade civil sem fins lucrativos que utiliza a arte do palhaço para intervir junto a crianças, adolescentes e outros públicos em situação de vulnerabilidade e risco social em hospitais públicos e ambientes adversos. Fundada por Wellington Nogueira em 1991, a associação já realizou mais de um milhão de visitas a crianças hospitalizadas, seus acompanhantes e profissionais de saúde. Em 2016 a associação se reposiciona institucionalmente a partir de uma nova governança e uma nova tarefa institucional, propondo a arte como mínimo social, ou seja, como uma das necessidades básicas para o desenvolvimento digno do ser humano, assim como alimentação, saúde, moradia e educação. O trabalho não é voluntário. É gratuito para os hospitais e para o público beneficiado, sendo mantido por doações de empresas e de pessoas.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 67 3312-5000 e 3312-5058, pelo site acicg.com.br ou na Associação Comercial localizada na Rua 15 de Novembro, 390, Centro. A palestra conta com apoio do Colégio Dom Bosco e gráfica Progresso.

Serviço: Palestra A arte imita a vida, com Wellington Nogueira

Data: 17/08, 19h

Local: Teatro Dom Bosco – Av. Mato Grosso, 227

