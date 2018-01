Associação Brasileira de Angus lança concurso de fotografia para os apaixonados por carne

As fotografias serão escolhidas pelos jurados e fotógrafos Eduardo Rocha, Gabriel Olivera e Rodrigo Cardoso, sendo que também irão a votação popular - Ilustração

Para iniciar as comemorações dos 15 anos do Programa Carne Angus Certificada, a Associação Brasileira de Angus lançou um concurso de fotografia para apaixonados por carne. O objetivo, de acordo com a médica veterinária e idealizadora do “Concurso de foto Angus – 15 anos”, Luiza Mendes, é promover maior interação com o público. As inscrições devem ser realizadas até o dia 23 de março.

O concurso será dividido em três categorias: Pecuária, Carne e Receitas. Na categoria Pecuária, serão aceitas fotografias de bovinos da raça Aberdeen Angus e suas cruzas. No que se refere a Carne, os participantes poderão inscrever imagens de carnes cruas e carcaças. E, por fim, em Receitas, serão aceitas fotografias de carnes preparadas, seja de churrasco ou empratados.

As fotografias serão escolhidas pelos jurados e fotógrafos Eduardo Rocha, Gabriel Olivera e Rodrigo Cardoso, sendo que também irão a votação popular. As que obtiverem maior número de curtidas na página da Carne Angus Certificada no Facebook e no Instagram serão as vencedoras. O resultado do concurso será divulgado no dia 30 de março.

Ao todo, serão escolhidas cinco fotografias em cada categoria. Os autores das 15 melhores ganharão um livro Angus Gourmet Brazilian Beef. Já o prêmio para a melhor foto de cada categoria será um kit de produtos Angus, que conta com bolsa térmica, tag de mala, caneca, broche, adesivos e chaveiro Angus. Além disso, a fotografia que obtiver maior número de curtidas no Facebook irá ganhar um corte de carne Angus a ser decidido pela organização do concurso, de acordo com a logística para a entrega na residência do ganhador.

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas pelo e-mail concurso@carneangus.org.br com o assunto “Concurso de foto Angus – 15 anos”. A imagem anexada deve estar em boa qualidade. O e-mail também deve conter o nome completo do participante e seu link nas redes sociais Facebook e/ou Instagram.