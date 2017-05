Associação Anandamóyi desenvolve projetos que atendem crianças de famílias carentes de Campo Grande

Inspirados pela vida e obra da indiana Anandamóyi, há 10 anos surgiu um grupo de pessoas com o intuito de realizar ações sociais no Bairro Jardim Noroeste em Campo Grande. A Associação Anandamóyi é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, mantenedora do Centro de Educação Infantil Anandamóyi - CEIAN e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Anandamóyi, que tem por finalidade prestar apoio e orientação à comunidade do Bairro Jardim Noroeste, que consiste em atender crianças provindas de famílias em situação de vulnerabilidade e seus familiares, desenvolvendo atividades educacionais, recreativas e que fortaleçam os vínculos; prestar assistência em diversas áreas da saúde, como nutricional, psicológica, fonoaudiológica, médica e odontológica; desenvolver outros trabalhos assistenciais necessários que promovam o desenvolvimento e formação, estendendo-se às famílias envolvidas e comunidade de modo geral.

A presidente da associação, Artemiza Lima Coelho, conta que hoje são desenvolvidos diversos projetos como o CEIAN - Centro de Educação Infantil Anandamóyi e o Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos Anandmóyi em que funciona o projeto Era Uma Vez com oficinas educativas de criatividade e cultura que desenvolvem habilidades e competências pessoais, o Projeto Zumbi de Capoeira, a Escola de Pais, Terapia Floral, Constelação Familiar, oficinas de pintura e crochê.

“No Centro de Educação Infantil desenvolvemos atividades para a educação infantil com crianças de 0 a 5 anos, do berçário à pré-escola. Em Fevereiro de 2017 iniciamos trabalhos de Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos com crianças de 6 a 15 anos, no qual assistimos as crianças em vertentes distintas à educação, num período de contra-turno. O projeto Era Uma Vez visa favorecer o desenvolvimento de habilidades e competências pessoais de modo amplo, observando o ser humano sob vários enfoques: nutricional, físico, motor, cognitivo, social e afins. Do mesmo modo, facilita a relação familiar através de projetos e exercícios que envolvam os responsáveis em oficinas e grupos operativos, como Escola de Pais e Constelação Familiar. Oferecemos oficinas de Capoeira, atividade física, educação nutricional, aulas de Inglês, oficinas educativas de arte e cultura”, explica a presidente.

Segundo a psicóloga da Associação e Técnica Responsável pelo Serviço de Convivência, Christiane Teixeira para desenvolver todas essas atividades é preciso de doações e apoio da sociedade. “A alimentação das crianças e os matérias pedagógicos são provenientes de doação, amigos e parceiros que nos atendem quanto possível. Realizamos quinzenalmente o Bazar para a comunidade, onde arrecadamos parte da fonte financeira que nos sustenta. Portanto as doações podem ou não ser utilizadas diretamente em nossa estrutura, ou como fonte de troca”, explica.

A associação fica na Rua Indianápolis, 1790, telefone 67 3344-5000.

Veja Também

Comentários