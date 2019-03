Assistência Social entrega certificado do Acessuas Trabalho para jovens da Cidade dos Meninos

Acessuas_2

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) entregou certificado do Programa Acessuas Trabalho aos jovens da Cidade dos Meninos. No total, foram atendidos 350 adolescentes e jovens, nos períodos matutino e vespertino, durante o ciclo de oficinas que durou uma semana, perfazendo a carga horária de 10 horas. Durante as oficinas foram desenvolvidas com os jovens as temáticas que tratam do mundo do trabalho, da ética, da comunicação e trabalho em equipe, das habilidades e competências, da imagem pessoal e imagem profissional, do marketing pessoal e da elaboração de currículo.

Em Campo Grande, o impacto positivo do programa já pode ser sentido durante os encontros e oficinas realizados nas unidades da SAS e em diversos parceiros e posteriormente, com os relatos dos usuários que narram a diferença que as atividades promovem em suas vidas e do acompanhamento da equipe do Programa.

Programa Acessuas Trabalho

A prefeitura, em julho de 2017, repactuou junto ao Ministério do Desenvolvimento Social (atual Ministério da Cidadania), a execução do Programa Acessuas Trabalho, sob um novo formato com meta de atender 2.900 pessoas até dezembro de 2018 e podendo ser estendida para mais 500 metas em 2019.

Desde o início em outubro de 2017, a Secretaria de Assistência Social tem ofertado ações de proteção social que viabilizem a promoção do protagonismo, a participação cidadã, a mediação do acesso ao mundo do trabalho e a mobilização social para construção de estratégias coletivas através da execução do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho – Acessuas Trabalho. O programa tem por objetivo promover a integração dos usuários da Política de Assistência Social ao mundo do trabalho.

O público alvo desta ação são famílias em situação de vulnerabilidade social e que estejam inscritas no Cadastro Único, que recebam benefícios de transferência de renda, dentre outros, com idade entre 14 e 59 anos.

A metodologia do trabalho desenvolvido perpassa por quatro eixos fundamentais: Identificação e sensibilização de usuários; Desenvolvimento de habilidades pessoais e orientação para o mundo do trabalho; Acesso a oportunidades e o Monitoramento do percurso dos usuários no mundo do trabalho.

O secretário José Mário Antunes destacou que o Acessuas Trabalho vem ao encontro das atuais necessidades dos usuários da política de Assistência Social. “O Programa pensa o indivíduo em suas circunstâncias psicológicas e sociais, além de considerar o aspecto particular ao seu acesso ao mundo do trabalho, que muitas vezes não são pensados ou observados de maneira mais atenta e que, certamente, ressignificam a identidade laboral de nossos usuários”, esclareceu

O coordenador geral da Associação Cidade dos Meninos, Pedro Jornado Neto salienta a importância da aproximação com a SAS. “Esse relacionamento é muito relevante para nós, porque percebemos o apoio na orientação e direcionamento desses adolescentes. Eles são o futuro. A equipe foi muito prestativa com esses meninos, que logo enfrentarão o mercado de trabalho e tenho certeza que todo aprendizado dado com qualidade, fará muita diferença na vida de cada um”, complementa.