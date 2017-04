Assetur cumpre acordo com prefeito e começa a reforma de terminais de ônibus

O acordo entre a Prefeitura de Campo Grande e a Associação das Empresas de Transportes Coletivos Urbanos de Campo Grande (Assetur) para revitalização e manutenção dos Terminais de Ônibus começou nesta terça-feira (26), no Terminal Bandeirantes. No local será realizada a pintura do banheiro, troca de lâmpadas, torneiras, calhas, manutenção dos bebedouros e melhoria na rampa de acessibilidade.

O diretor-presidente da Agência Municipal de Regulação de Serviços Público (Agereg), Vinícius Leite Campos, e o diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Janine de Lima Bruno, acompanharam o início do trabalho, acompanhados do presidente da Assetur, João Resende.

“Nessa vistoria tivemos a oportunidade de conversar com os usuários e atender algumas solicitações como, por exemplo, a troca das lâmpadas. Os trabalhos estão dentro do prazo e até o mês de setembro os serviços estarão concluídos”, explicou o diretor-presidente da Agência Municipal de Regulação de Serviços Público (Agereg), Vinícius Leite Campos.

O diretor-presidente da Agetran, Janine de Lima Bruno, aproveitou para verificar as calhas do terminal e solicitou a troca dos materiais danificados. “Esta vistoria com o presidente da Assetur é importante para verificarmos os problemas e tomarmos as decisões de imediato. Em menos de dois anos foram feitos reparos neste terminal e as instalações foram danificadas por parte das ações dos vândalos”, comentou.

Segundo o presidente da Assetur, João Resende, o consórcio está atendendo a solicitação da Prefeitura da Capital no que diz respeito à manutenção dos terminais. “Todos os terminais de Campo Grande terão as mesmas melhorias que estão acontecendo no Terminal Bandeirantes. Os reparos do Terminal Bandeirantes estão bem adiantados e até a próxima terça-feira serão concluídos para melhor comodidade dos usuários”, garantiu.

Veja Também

Comentários