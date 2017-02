Assessora de Trump diz que situação de Flynn se tornou "insustentável"

Kellyanne Conway, uma importante assessora do presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta terça-feira que Michael Flynn renunciou de seu cargo de conselheiro de segurança nacional porque ele enganou o vice-presidente.

Em entrevista ao programa "Today" da NBC, Conway disse que "a situação se tornou insustentável".

No final do mês passado, o Departamento de Justiça advertiu a Casa Branca que Flynn poderia estar em uma posição comprometida por causa das contradições entre as representações públicas de telefonemas dos EUA com autoridades estrangeiras e o que as autoridades de inteligência sabiam realmente sobre as verdadeiras conversas.

Na segunda-feira, Conway disse que Flynn goza da "total confiança do presidente". Na terça-feira, ela disse que era verdade que Trump era "leal" a Flynn. Mas, acrescentou, que "enganar o vice-presidente realmente foi a principal questão aqui". Fonte: Associated Press

Veja Também

Comentários