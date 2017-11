Assessor do deputado Telhada é morto a tiros na zona leste de São Paulo

O sargento da Polícia Militar aposentado e assessor do deputado estadual Coronel Telhada (PSDB), Hermes Vieira da Silva, de 57 anos, morreu neste domingo, 19, após ser baleado na região de AE Carvalho, na zona leste da capital.

O crime ocorreu por volta das 14h30 em uma padaria. Um comerciante de 56 anos também ficou ferido. De acordo com o boletim de ocorrência, o sargento havia acabado de chegar no local quando foi abordado por um homem desconhecido que teria chegado atirando.

O autor dos disparos chegou a entrar em luta corporal com Vieira da Silva. O sargento aposentado também teria atingido o suspeito, mas foi baleado e não resistiu aos ferimentos.

As duas armas da vítima, uma pistola calibre 380 e um revólver .38, foram levadas pelo autor do crime. O assessor do deputado trabalhava como segurança na feira livre na rua Flor de Caboclo, no bairro Parque Guarani, na região de AE Carvalho.

Segundo testemunhas, o suspeito e um comparsa já estariam seguindo a vítima na feira antes de ele chegar na padaria.

O comerciante de 56 anos foi socorrido ao Hospital Ermelino Matarazzo, onde passou por cirurgia. O caso foi registrado como homicídio qualificado, furto e tentativa de homicídio qualificado no 24º Distrito Policial (Ponte Rasa). A investigação ocorrerá no 64º DP (Cidade AE Carvalho).

O deputado Coronel Telhada usou as redes sociais para se manifestar: "Amigos, acaba de me chegar a confirmação de que meu assessor e amigo há mais de 25 anos, Sargento Hermes Vieira da Silva, acaba de falecer, vítima de ataque criminoso numa feira na zona leste, onde vagabundos ainda desconhecidos o emboscaram e o executaram com um tiro no peito e na cabeça".

O corpo do sargento Hermes Vieira está sendo velado na Igreja do Avivamento Bíblico de Ermelino Matarazzo e seguirá às 15 horas para o Cemitério da Saudade, em São Miguel Paulista, na zona leste.