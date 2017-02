Assessor de Trump diz que presidente "defendeu filha" no Twitter

O secretário de Imprensa da Casa Branca, Sean Spicer, disse nesta quarta-feira que o governo continua a apoiar o decreto anti-imigração e defendeu novamente que o que está sendo julgado pelo painel de juízes no Tribunal de Apelações é o decreto em si e não o "mérito do decreto". "O presidente Trump está muito confiante de que quando entrar em questão o mérito do decreto, nós ganharemos o caso", disse.

O assessor também afirmou que o veto imigratório tem o objetivo de manter as cidades seguras e que espera que locais como San Francisco, conhecida como "cidade santuário" de imigrantes e que já entrou com um processo contra o governo em decorrência da medida, colaborem com o governo na questão para que recebam financiamento.

Spencer também defendeu as mensagens do presidente dos EUA, Donald Trump, postadas no Twitter nesta tarde sobre sua filha, Ivanka Trump. A postagem criticava a empresa Nordstrom por, segundo o presidente, ter tratado de forma "injusta" sua filha.

Na última sexta-feira, a Nordstrom anunciou que não iria comprar a atual coleção de Ivanka devido à "baixa performance" nas vendas. Segundo Spencer, a atitude da empresa "foi um ataque direto às políticas do presidente dos EUA". "Ele tem todo o direito de defender sua filha", afirmou Spencer.

Questionado sobre como será o encontro anunciado entre Trump com companhias aéreas norte-americanas, o assessor afirmou que a reunião terá o mesmo teor comercial visto em outros encontros do presidente com diferentes setores.

