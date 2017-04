Assessor de segurança nacional dos EUA visita o Afeganistão, diz ministro afegão

O assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, tenente-general H.R. McMaster, chegou neste sábado a Cabul, no Afeganistão, informou o ministro afegão da Defesa, general Abdullah Habibi, dias depois de o exército dos EUA usarem a sua segunda maior arma não nuclear em um complexo de cavernas usado por membros do Estado Islâmico no leste do Afeganistão.

Habibi publicou a notícia da visita em sua conta no Twitter e disse que o general McMaster estava na capital afegã por "conversações importantes com autoridades afegãs". Os militares norte-americanos não comentaram imediatamente se o general McMaster estava no país ou o que tal visita implicaria.

A visita ocorre depois que as autoridades afegãs disseram que o número de mortos causados pelo ataque contra o Estado islâmico no leste do Afeganistão havia aumentado para 92 militantes, com unidades de comando dos EUA e do Afeganistão descobrindo corpos em cavernas durante uma operação para limpar o local.

Os militares norte-americanos se recusaram a comentar os números, sem fornecer uma razão. Funcionários da coalizão liderada pelos Estados Unidos questionaram como seus homólogos afegãos tinham chegado a esses números.

O general McMaster, estrategista militar com ampla experiência de batalha, serviu no Afeganistão e no Iraque. Ele tem sido um crítico severo de ações dos EUA tomadas a pedido de funcionários não-militares locais sem o que ele descreveu como estratégias devidamente desenvolvidas, metas claras e planos de saída detalhados. A visita marcaria sua primeira viagem ao Afeganistão como conselheiro de segurança nacional. Fonte: Dow Jones Newswires.

