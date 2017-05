Assentamento recebe patrulha mecanizada dois meses após pedido do deputado João Grandão

O deputado estadual João Grandão utilizou a palavra na sessão plenária desta terça-feira (9) para agradecer o Governo do Estado pela rápida resposta dada a uma importante demanda dos produtores do Assentamento Piúva, em Dois Irmãos do Buriti.

Após receber lideranças do assentamento em seu gabinete, o deputado havia encaminhado uma indicação na Casa de Leis no último dia 7 de março solicitando uma patrulha mecanizada com implementos agrícolas aos produtores do município.

Dois meses após o pedido de João Grandão, os equipamentos foram entregues em Dois Irmãos do Buriti, em cerimônia que contou com a presença de diversas autoridades públicas.

“Espero que o governo se mostre sempre sensível à demanda dos assentamentos, até porque há várias outras indicações que o nosso mandato vem trabalhando em benefício da Agricultura Familiar”, acrescentou.

Veja Também

Comentários