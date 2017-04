Assentados em Terenos recebem casas

O Superintendente da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em Mato Grosso do Sul, Marco Aurélio Santullo, participou no último dia 07 de abril, de entrega de 20 casas do Projeto de Assentamento Ouro Branco, em Terenos, município situado a 22 quilômetros de Campo Grande, a capital.

As casas foram garantidas através do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) com recursos estabelecidos por meio de parceira do Governo Federal, Estadual e da prefeitura de Terenos. O assentamento também conta com rede de água e poço artesiano para abastecer as residências do local.

Na ocasião, a deputada federal Tereza Cristina, ressaltou que “é preciso realizar, buscar recursos para serem investidos para o bem do povo. Temos somado esforços, traçado metas e com foco e trabalhando em conjunto com a Funasa e com o Incra estamos proporcionando benfeitorias para os pequenos agricultores em várias localidades”. Segundo a parlamentar, tem sido realizado em Brasília, empenho para levar água para a área rural, como por exemplo, a agilização de processos considerados parados em órgãos federais, para que resultem em bons investimentos para o estado.

O coordenador da Cooperativa de Habitação da Agricultura Familiar (Coophaf), responsável pela implantação do programa de habitação da cooperativa, Aparecido Falconelli, lembrou que o trabalho para trazer melhorais ao campo não para: “Temos 80 famílias neste assentamento e essas 20 casas são o começo. Vamos continuar solicitando mais moradias para atender a todos os produtores”, comentou.

Para o superintendente da Funasa no Mato Grosso do Sul, “esse investimento na qualidade de vida dos moradores dos assentamentos de Terenos, é, também, meta da Fundação por meio de perfuração de poços artesianos que levam água e saúde à essas comunidades, que vivem nos meios rurais do estado”. O assentamento já conta com rede de água e poço artesiano para abastecer as residências do local.

O empreendimento foi construído através do Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR e obteve investimento total no valor de R$ 701.500,00 fruto da parceria entre as três esferas de governo. Cada casa entregue possui dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área externa.

O evento que aconteceu na casa da família de Pedro Bortoloto, um dos beneficiados pelo programa de habitação, contou com a presença dos superintendentes da Funasa (Fundação Nacional de Saúde) no MS, Marco Aurélio Santullo, do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), Humberto Maciel, da deputada federal Tereza Cristina, além de representantes da Caixa Econômica Federal, prefeitura municipal, da Agencia Popular de Habitação de MS (Agehab) e moradores do assentamento Ouro Branco.

Veja Também

Comentários