A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realiza nesta terça-feira (12), às 19h30, no Plenário Deputado Júlio Maia, a Sessão Solene Comenda Mary Parker Follet.

Por proposição do deputado Felipe Orro (PSDB), 3º Secretário da Assembleia Legislativa, o objetivo da Comenda é homenagear profissionais com notória idoneidade moral e ilibada reputação profissional, e que tenham se destacado na área da Administração no Estado de Mato Grosso do Sul.

Veja Também

Comentários