Assembleia retifica horário de avaliação dos candidatos com deficiência

Foi publicada na edição desta quinta-feira (6/4) do Diário Oficial da Assembleia Legislativa o Edital 15/2017, que retifica o horário de convocação para avaliação dos candidatos com deficiência aprovados no I Concurso Público de Provas e Títulos para o Provimento de Cargos na Assembleia Legislativa (ALMS) por meio da reserva de vagas.

A avaliação multiprofissional dos candidatos habilitados no concurso também ocorrerá no Centro de Saúde, dia 12 de abril, das 14h às 15h30, independentemente do cargo pleiteado pelo candidato. Deverá ser apresentado Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo de até 12 meses anteriores à referida avaliação, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID), a provável causa da deficiência, contendo a assinatura e o carimbo do número do Conselho Regional de Medicina (CRM) do médico responsável por sua emissão. Também precisam se apresentados os exames necessários para comprovação da deficiência declarada.

Será eliminado da lista de candidatos com deficiência aquele que não comparecer à avaliação ou cuja deficiência assinalada no Formulário de Inscrição não for constatada na forma da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da Organização das Nações Unidas (Decreto Legislativo 186/2008 e Decreto 6.949/2009) e demais normas legais. Recursos deverão ser interpostos no prazo de dois dias úteis após a divulgação do resultado, a partir do primeiro dia útil subsequente à data do referido evento, diretamente no site da Fundação Carlos Chagas.

Com salários que variam de R$ 2.793,33 a R$ 4.566,61, a validade do concurso será de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. A prova foi aplicada no dia 25 de setembro de 2016.

