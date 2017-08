Assembleia Legislativa realiza na terça abertura da 4ª Semana do Jovem Empreendedor

A 4ª Semana Estadual do Jovem Empreendedor começa nesta terça-feira (29/8), às 19h, no Plenário Júlio Maia, por proposição do deputado estadual Marcio Fernandes (PMDB). O objetivo da Semana do Empreendedor é mostrar aos jovens as inúmeras possibilidades de empreender. A Semana também acontecerá em Chapadão do Sul e Ponta Porã neste ano.

Henry Vargas fará uma palestra show com o tema “Empreender é Inovar” nas três cidades e promete mostrar estratégias e técnicas verdadeiramente mágicas para falar sobre empreendedorismo. Ele é ilusionista e iniciou seu caminho profissional aos 8 anos de idade, e hoje, com 25 anos, é um dos nomes de destaque no empreendedorismo jovem no país.

Marcio Fernandes falou da participação dos jovens no evento. “Nas últimas três edições totalizamos mais de cinco mil inscritos, são jovens que estão em pleno desenvolvimento criativo, precisamos que toda essa energia seja gasta da melhor forma, são as ideias deles hoje que ditarão o futuro de toda a sociedade”, destacou.

Programação

29 de agosto - Campo Grande - Assembleia Legislativa

19h – Palestra Show “Empreender para Inovar”, Henry Vargas

20h – Pitches Empreendedores

30 de agosto – Chapadão do Sul - CTG

19h – Palestra Show “Empreender para Inovar”, Henry Vargas

20h – Pitches Empreendedores

20h30 – Palestra “O Empreendedorismo e o Agronegócio”, Vidal Subtil de Oliveira Neto

21h – Entrega do Troféu Jovem Empreendedor 2017

31 de agosto – Campo Grande – Assembleia Legislativa

19h – Sessão Solene de Entrega do Troféu Jovem Empreendedor 2017

01 de setembro – Ponta Porã – Centro Internacional de Convenções

19h – Palestra Show “Empreender para Inovar”, Henry Vargas

20h – Pitches Empreendedores

21h – Entrega do Troféu Jovem Empreendedor 2017

