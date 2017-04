Assembleia Legislativa homenageia com a Comenda do Mérito do Trabalho 26 personalidades do estado

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul entregou na noite de quinta-feira, dia 27 de abril, 26 Comendas do Mérito do Trabalho "Ministro Wilson Fadul" para pessoas do Estado que se destacam em suas atividades profissionais, tanto de trabalho como na geração de empregos e empreendedorismo. O ato é em alusão ao Dia do Trabalho, que é comemorado no dia 1º de maio. A Sessão Solene foi proposta pelo Deputado Estadual Felipe Orro, que é 3º Secretário da Casa.

Esacheu Nascimento, que foi o orador dos homenageados, é presidente da Associação Beneficente de Campo Grande (ABCG), que administra a Santa Casa da Capital, se disse orgulhoso pelo momento. "O meu sentimento é de orgulho de ser lembrado. A Assembleia homenageia importantes personalidades que bem representam a sociedade. Sinto muita gratidão por estar entre os homenageados".

"Creio que fui lembrado em respeito ao meu trabalho de 46 anos como mecânico. Passei meu conhecimento para mais de 30 meninos que na época não tinham condições financeiras para ter um futuro melhor, hoje são todos profissionais e pais de família, que souberam aproveitar a oportunidade que lhes dei. Me sinto muito orgulhoso por isso, e hoje o deputado Felipe Orro me reconheceu pelo trabalho que desenvolvi durante minha vida", disse Clovis Anderson, um dos homenageados.

O empresário e Pecuarista Chico Maia que também foi agraciado, se manifestou sobre a indicação. "É um estímulo, reconhecimento do poder do estado pelas nossas atividades e realizações. Esta homenagem serve como fator motivacional para que nós continuemos trabalhando em prol de Mato Grosso do Sul", disse.

Quem também ficou satisfeito com o reconhecimento foi Miguel Lemos Vilharva, que trabalha como auxiliar de limpeza na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no campus de Aquidauana. "Recebo com muito prazer, é um reconhecimento pelo meu trabalho, estou muito feliz com a homenagem do deputado Felipe Orro", falou emocionado.

O ex-senador Ruben Figueiró foi reconhecido pelos trabalhos prestados ao estado durante sua trajetória política e comentou a satisfação de ser homenageado. "Estou profundamente grato pela lembrança da Assembleia Legislativa pelo reconhecimento público aos meus serviços prestado".

O deputado Felipe Orro, que propôs a Sessão Solene, disse que a Assembleia reconheceu nesta data personalidades que fazem a diferença na vida das pessoas dos lugares onde moram. "A Assembleia presta esta homenagem a quem trabalha para desenvolver Mato Grosso do Sul. O que gera a riqueza de um país é o trabalho, e esta pessoas homenageadas representam muito bem nosso estado com suas atividades profissionais, fico feliz por prestas esta homenagem a todos vocês", finalizou.

Também prestigiaram a sessão solene os deputados estaduais Júnior Mochi, Amarildo Cruz (PT), Antonieta Amorim (PMDB), Dr. Paulo Siufi (PMDB) e Renato Câmara (PMDB).

Fizeram parte da mesa Wilton Acosta, diretor-presidente da Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), Cleiton Freitas Franco, Diretor-Presidente da Fundação Social do Trabalho (Funsat), Márcio Monteiro, Secretário de Estado de Fazenda, Deputado Estadual, Júnior Mochi, Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Deputado Estadual Felipe Orro, Marisa Serrano, Conselheira do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul e Kleber Silva, Auditor Fiscal do Trabalho e Chefe de Inspeção do Trabalho.

Os homenageados foram:

Esacheu Cipriano Nascimento; Valdir José Zorzo; Clovis Anderson; Ruben Figueiró de Oliveira; Roberto Suei Higa; Nivaldo Aparecido de Castro; Manoel Messias; Jorge Fraiha; Adão Carneiro; Domingos Coradeli; Ângela Herminia Schinel; Marizete Marques Brum; Miguel Lemos Vilharva; Maria José Martins Maldonado; Francisco Maia; Denise Carvalho Martins Ferreira; Carlos Alberto Silveira Maia; Gilceu Miranda Pereira; Izarina Lina de Menezes Dias; Marcio Macedo; Francisco Braz do Nascimento; Luiz Carlos Escobar; Renata Loreto Cassel; Flávia Augusta Chaves Leite; Paulo Cesar Farias; Fábio Alex Salomão Bezerra.

