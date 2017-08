Assembleia Legislativa do MS pode ganhar memorial para contar sua história

Com a intenção de preservar a história da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, criada em 1979, dois anos depois da divisão do Estado do Mato Grosso, o 2º secretário, deputado estadual Amarildo Cruz (PT) sugeriu a criação do "Centro de Memória, Documentação e Referência da Casa de Leis". O objetivo é reunir, sistematizar, divulgar e preservar a documentação produzida, histórica e contemporaneamente, pelo Parlamento Sul-Mato-Grossense ao longo dos anos.

"Esse centro será o guardião definitivo e intransferível de todo o acervo documental produzido pela Assembleia Legislativa do nosso Estado ao longo desses 38 anos, que por sinal é muito rico. É uma maneira simples, mas indispensável para preservar a memória institucional desta Casa de Leis, que há quase quatro décadas tem muita história para contar", pontuou o deputado.

O parlamentar ressalta que o patrimônio de um povo não está ligado apenas ao material, mas é composta por sua história, costumes e cultura, que juntos formam sua identidade. "O conjunto desses elementos é que formam a herança histórica de um povo, resultando em uma identidade única da sociedade. A Assembleia Legislativa faz parte da história de Mato Grosso do Sul e precisa ter sua trajetória preservada para que gerações futuras tenham acesso às essas informações, como fonte de pesquisa e conhecimento", falou.

Obra inacabada da UBS Santa Luzia compromete atendimento, diz deputado Amarildo Cruz

O deputado estadual Amarildo Cruz (PT) solicitou durante o pequeno expediente da Assembleia Legislativa, que a Prefeitura de Campo Grande conclua as obras da Unidade Básica de Saúde do Bairro Santa Luzia, que segundo denúncia de moradores está há mais de um ano em andamento.

"Os moradores da região reclamam que a demora em concluir a obra impede que tenham atendimento mais amplo e de qualidade. Além disso, em muitos casos é preciso que se desloquem para a unidade de saúde da Vila Nascer, comprometendo ainda mais o atendimento", falou o parlamentar.

A indicação apresentada também será encaminhada ao Secretário Municipal de Saúde Pública, Marcelo Vilela e ao Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação, Rudi Fiorese.

