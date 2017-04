Assembleia Legislativa debate novos tratamentos para câncer metastático

O acesso ao tratamento do câncer de mama está sendo debatido em várias unidades da federação. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul também participa das discussões. Às 13h desta quarta-feira (26/4), no Plenário Júlio Maia, será realizada a audiência pública “A Necessidade de Novos Tratamentos para o Câncer Metastático no Estado”.

O evento é de proposição do deputado João Grandão (PT), em parceria com a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama) e a Associação de Combate ao Câncer da Grande Dourados (ACCGD). “Em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Câncer de Mama, celebrado no dia 29 de abril, as Assembleias Legislativas de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Sergipe, Distrito Federal, Ceará e Paraná discutirão o tema com a sociedade e instituições. A motivação principal é a ausência de acesso na rede pública de medicamentos modernos e terapias importantes”, explicou o parlamentar.

De acordo com a Femama, a falta de acesso à alternativa terapêutica mais eficaz expõe as pacientes nas barreiras burocráticas e judiciais. A entidade defende que os estados e municípios ofereçam os tratamentos, por meio de uma pactuação entre gestores, Comissão Intergestores Bipartite ou conselhos de saúde.

