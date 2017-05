Assembleia Legislativa concede Medalha da Força Expedicionária a personalidades

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS) realiza nesta quinta-feira (4/5) sessão solene para homenagear personalidades sul-mato-grossenses com a Medalha do Mérito da Força Expedicionária, instituída pela Resolução n° 10/5. O evento está previsto para as 19h, no Plenário Deputado Júlio Maia, na Casa de Leis. A solenidade é uma proposição dos deputados Junior Mochi (PMDB) e Lidio Lopes (PEN), como reconhecimento àqueles que se destacaram em atividades ligadas à Força Expedicionária Brasileira, bem como aos princípios de defesa da paz, das liberdades fundamentais e da solidariedade.



Serão homenageados acadêmicos, políticos, militares, jornalistas e um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, além de instituições, como o Comando Militar do Oeste (CMO), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), ALMS, Prefeitura Municipal de Campo Grande, Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira (ANVFEB), Associação de Rondonistas de Mato Grosso do Sul (Projeto Rondon/MS), Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul e o Instituto de Direitos Humanos de Mato Grosso do Sul. A sessão solene é aberta ao público. O Palácio Guaicurus está localizado na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Parque dos Poderes, Bloco 9, Jardim Veraneio.



Receberão a Medalha: Adriane Barbosa Nogueira Lopes, vice-prefeita de Campo Grande; Carmen Lúcia Rigoni, historiadora; DiIercy Aragão Adler, historiadora; tenente-coronel Fábio Batista Bogoni; professora Fátima Regina Alves Correia; José Lourenço Parreira, historiador; Lígia Fabiana Sabka, gerente da TV Assembleia/ALMS; Marcos Evangelista de Santana, veterano da FEB; Maria Tereza Garritano Dourado, historiadora; professora Marilena Dias Barreto dos Reis, da Associação Estadual dos Rondonistas MS; coronel Nylson Reis Boiteux, historiador; coronel Aluizio Pires Ribeiro Filho, comandante do Colégio Militar de Campo Grande; Wallas da Silva Freitas, historiador, professora Ynes Silva Felix (UFMS); Elaine Cler Alexandre dos Santos (UCDB); professor José Paulo Gutierrez (UFMS/IDHMS); Hélio de Souza Filho (Comando Militar do Oeste); Adriana Marcela Lobato Rocha (HMACG); e as cerimonialistas da ALMS Cláudia Mendes e Carine Lima.

Veja Também

Comentários