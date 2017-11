Assembleia Legislativa concede honraria à profissionais da Segurança Pública do Estado

A medalha será entregue juntamente com o diploma de honra ao mérito - Divulgação

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realiza nesta quinta-feira (9), no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, no Auditório Germano Barros de Souza, às 19h30, a entrega da “Medalha Coronel PM Adib Massad”, proposta pelo deputado estadual Coronel David (PSC). A honraria foi instituída pela Resolução 031/2017 e tem por objetivo homenagear profissionais da área, pessoas ou entidades que tenham prestado relevantes serviços à Segurança Pública de Mato Grosso do Sul.

O deputado Coronel David falou de sua carreira na Polícia Militar (PM). “Comecei na fronteira do Brasil com o Paraguai, mais precisamente comandando o pelotão de Mundo Novo. Desafiei muitos bandidos e sofri diversas ameaças de morte e o Coronel Adib frustrou um atentado contra mim. Se hoje estou aqui no plano terrestre é graças à ação preventiva do coronel Adib, o qual sou eternamente grato por ter salvo a minha vida, então nada mais justo em conceder esta homenagem a um profissional tão importante que atuou em prol da segurança pública de nossa sociedade, juntamente com outros profissionais importantes do Estado", frisou.

A medalha será entregue juntamente com o diploma de honra ao mérito. Além do coronel Adib Massad, nome concedido à homenagem, receberão a honraria o coronel Jofeli Paes de Carvalho, Fidelcino José Rodrigues (in memorian), coronel José Reis Pouso Salas, delegado Licínio Moreira de Almeida, sargento da PM Valter Caldeira de Souza e o 1° sargento reformado da PM, Ilson Martins de Figueiredo, entre outros homenageados.