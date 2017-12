Assembleia Legislativa arrecada brinquedos para entrega neste Natal

Servidores se mobilizam e entram na Campanha "Compartilhe o Natal" - Divulgação

O sentimento de amor ao próximo levou mais uma vez a Assembleia Legislativa participar da Campanha “Natal Solidário”, que é promovida pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPE/MS). O objetivo da ação é mobilizar a sociedade, órgãos públicos e iniciativa privada, para doação de brinquedos e roupas, para crianças e adolescentes de abrigos assistenciais do Estado.

Na última sexta-feira (8), a Casa de Leis fez a entrega simbólica dos presentes arrecadados pelos servidores para Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE-CG). “A iniciativa é excelente e um sucesso. Vai significar um número bem maior do que nos anos passados e muitas crianças serão atendidas”, disse Nilo Sérgio Leme, Coordenador Geral da APAE-CG.

O presidente da ALMS, deputado Junior Mochi (PMDB), agradeceu o empenho de cada servidor que abraçou a causa e entendeu o propósito da Campanha. “Todos os funcionários dedicaram parte do seu tempo e recursos financeiros para ajudar as instituições. As secretarias e gerências uniram forças e juntas conseguiram arrecadar vários brinquedos. Meu agradecimento pela ação que não é nossa, mais sim de todos que sonham com uma sociedade mais justa e igualitária”, agradeceu Mochi.

A Procuradora de Justiça Jaceguara Dantas da Silva Passos falou sobre a parceria com a Assembleia e reafirmou o propósito da campanha. “Pelo terceiro ano contamos com o Poder Legislativo, que de forma tão generosa abraça a causa proporcionando um Natal mais feliz a milhares de crianças da nossa cidade”.

O encerramento oficial da campanha aconteceu ontem (11/12), com a presença do presidente da Casa de Leis, Junior Mochi (PMDB). A solenidade será realizada na Cidade do Natal, às 17h.

Parceiros

A Campanha “Compartilhe o Natal 2017” conta com a parceria das instituições: Acqua Fantini; Águas Guariroba; Assembleia Legislativa; Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande; Claretiano Centro Universitário; Colégio Auxiliadora; Colégio Dom Bosco; Conselho Comunitário de Segurança da Região Central de Campo Grande – MS; Escola Paulo Freire; Famasul; Gráfica Pex; Grande Oriente do Brasil – Mato Grosso do Sul; Liga do Bem; Ministério Público do Trabalho; Paulistão; Plaenge; Rotary Club; SEDHAST; Shopping Campo Grande; Sicredi; Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul; Tribunal de Contas do Estado e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.