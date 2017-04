Assembleia entrega Comenda do Mérito do Trabalho nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira, dia 27 de abril, a partir das 19h30min, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul entrega a Comenda do Mérito do Trabalho "Ministro Wilson Fadul". A Sessão Solene é de proposição do Deputado Estadual Felipe Orro. Ao todo serão 26 pessoas homenageadas, entre elas, trabalhadores de limpeza a políticos influentes do estado.

Em 2017 esta iniciativa de Felipe Orro chega em seu sétimo ano consecutivo e faz referência ao Dia do Trabalhador, que é comemorado no dia 1º de maio.

A comenda tem como objetivo reconhecer pessoas que fazem a diferença para transformar a vida dela e também da coletividade onde moram, e todos os deputados tiveram a oportunidade de indicar nomes de sua escolha para receber a honraria.

Entre os homenageados está o ex-senador da República pelo PSDB, Ruben Figueiró, que começou sua trajetória política com o primeiro mandato entre 1971 e 1975, como Deputado Estadual, se reelegendo para um mandato até 1979, quando Mato Grosso ainda não era dividido.

Já pelo estado de Mato Grosso do Sul, Figueiró atuou como Deputado Federal por três mandatos, entre 1979 e 1991. Seu mais recente cargo político foi como Senador da República, entre 2013 e 2015.

Os homenageados desta quinta-feira são:

Esacheu Cipriano Nascimento; Valdir José Zorzo; Clovis Anderson; Ruben Figueiró de Oliveira; Roberto Suei Higa; Nivaldo Aparecido de Castro; Manoel Messias; Jorge Fraiha; Adão Carneiro; Domingos Coradeli; Ângela Herminia Schinel; Marizete Marques Brum; Miguel Lemos Vilharva; Maria José Martins Maldonado; Francisco Maia; Denise Carvalho Martins Ferreira; Carlos Alberto Silveira Maia; Gilceu Miranda Pereira; Izarina Lina de Menezes Dias; Marcio Macedo; Francisco Braz do Nascimento; Luiz Carlos Escobar; Renata Loreto Cassel; Flávia Augusta Chaves Leite; Paulo Cesar Farias; Fábio Alex Salomão Bezerra.

Veja Também

Comentários