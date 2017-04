Assembleia é parceira de iniciativas para o aperfeiçoamento dos serviços públicos

Na manhã desta terça-feira (18/4), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi (PMDB) participou do ato de posse da diretoria da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agepan). Durante o evento, o parlamentar reafirmou a parceria do Parlamento junto às iniciativas para o aperfeiçoamento dos serviços públicos. O governador Reinaldo Azambuja (PSDB), o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, e o vereador João César Mattogrosso também marcaram presença na solenidade.

A recondução de Youssif Domingos para o cargo de diretor-presidente da Agepan, com mandato de quatro anos, foi aprovada por unanimidade pelos deputados estaduais. “A indicação ao cargo público deve ser submetida pelo crivo da Assembleia Legislativa. Normalmente existe muita discussão e, quando o nome de Youssif foi apresentado por meio do projeto do Executivo, os parlamentares tiveram segurança e a aprovação foi unânime. Isso se deve pelo trabalho realizado pelo Youssif como deputado estadual e o desempenho à frente da Agepan. O Parlamento Estadual está a disposição para todas parcerias que se fizerem necessárias e que são importantes no aperfeiçoamento dos serviços públicos”, afirmou Mochi.

Ao ser empossado, Youssif agradeceu o reconhecimento dos parlamentares e a confiança depositada pelo governador do Estado. “Estamos imensamente gratos. Hoje, a agência é superavitária. Dentro das nossas limitações, melhoramos as condições de trabalho dos funcionários e desenvolvemos programas educativos. A Agepan está entre as seis melhores selecionadas com relação aos programas de saneamento pelo Ministério das Cidades. Esperamos cumprir o Plano Diretor de Transportes, realizar um concurso público e implantar o Plano de Cargos e Carreiras”, disse o diretor-presidente da entidade autárquica.

O governador destacou os avanços dos serviços prestados, em especial, na área do saneamento. Segundo Azambuja, Mato Grosso do Sul deverá ser o primeiro Estado do país a universalizar a coleta e o tratamento de esgoto. O chefe do Executivo ainda salientou a importância da estruturação, implantação, operação e manutenção de rede de telecomunicações por infovia digital. “Com o programa Estado Digital Inteligente, pretendemos interligar os 79 municípios de Mato Grosso do Sul, criando uma infraestrutura estadual de conectividade digital redundante. Todas as ações do Estado possuem como viés o resultado. A Agepan tem sido exemplo quando se trata unidade da equipe e esse deve ser o espírito. É uma autarquia referência quando o assunto é organização e proteção dos usuários do sistema”.

