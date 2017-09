Assembleia debate a importância da avaliação física antes de atividades desportivas

O debate terá início às 9 horas e acontece no plenário Deputado Júlio Maia, da Assembleia Legislativa / Divulgação

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmam que cerca de 140 mil pessoas morrem de doenças cardíacas no Brasil a cada ano. Especialistas garantem ainda, que em média, 90% dessas mortes, inclusive as decorrentes de mal súbito, poderiam ser evitadas com o diagnóstico básico de um simples eletrocardiograma, seguido de tratamento e acompanhamento médico adequado.

Diante dos dados alarmantes e visando diminuir as estatísticas que atingem também o Estado de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Amarildo Cruz (PT) promove na próxima segunda-feira, 18 de setembro, a audiência pública "A Importância da Avaliação Física na Prática da Atividade Desportiva". O debate terá início às 9 horas e acontece no plenário Deputado Júlio Maia, da Assembleia Legislativa.

"Temos discutido na Casa de Leis esse assunto que diz respeito a toda a população, independente da faixa etária, por entender que a integridade física dos praticantes de qualquer atividade física, seja em academias, estúdios, ao ar livre ou em eventos coletivos, precisa ser monitorada e preservada", defende o parlamentar.

A saúde da população é uma das pautas defendidas constantemente pelo deputado, por meio de debates, indicações e projetos de lei apresentados na Casa de Leis. "A saúde é o bem maior de qualquer ser humano. Por isso, é indispensável a participação de toda a sociedade nesse debate, para que se entenda a importância da avaliação antes de iniciar qualquer atividade física", pontuou.

Serviço: A Assembleia Legislativa do MS está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha - Parque dos Poderes.

Veja Também

Comentários