Assembleia para discutir punições administrativas motivou paralisação do transporte coletivo nesta manhã

Ônibus ficaram sem circular em Campo Grande das 5h às 7h - (Foto: Jade Amorim)

Motoristas de ônibus de Campo Grande suspenderam a circulação do transporte até ás 7h desta segunda-feira (20) para discutirem a lei municipal, em assembleia, que altera punições administrativas aos trabalhadores e as trata como multa.

A assembleia foi marcada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo Urbano (STTCU) e tinha previsão de começar ás 5h e se estender até ás 7h. O principal ponto foi discutir a lei 6.481, sancionada pelo prefeito Marquinhos Trad na última semana, que aborda alteração dos itens do Sistema Municipal de Transporte e permite também, a aplicação de multa por eventual descumprimento de regras pelo Consórcio Guaicurus, não sendo mais necessário a anuência das empresas de ônibus.

Outra medida debatida foi referente às punições administrativas direto aos trabalhadores de ônibus caso haja embarque de passageiro fora do ponto ou ao motorista que atrasar o horário previsto para rota determinada.

A paralisação pegou muitos trabalhadores de surpresa, já que muitos relataram o grande tempo de espera nos pontos de ônibus. Os transportes já voltaram a circular pela cidade.

O Consórcio Guaicurus se pronunciou nesta manhã por meio de nota.

"Nota de Esclarecimento

Tendo em vista a paralisação temporária no transporte coletivo urbano na manhã desta segunda-feira, o Consórcio Guaicurus vem a público prestar os seguintes esclarecimentos:

Assim como os usuários, a direção das empresas também foi surpreendida com a paralisação, cuja realização teria de ser comunicada com a antecedência mínima exigida por lei.

O departamento jurídico do Consórcio Guaicurus já está analisando a situação com a finalidade de definir as medidas administrativas e judiciais que serão tomadas por conta da paralisação, responsabilizando os responsáveis pela iniciativa.

O Consórcio Guaicurus, em respeito aos seus milhares de clientes que todos os dias utilizam o transporte púbico, condena e repudia com veemência esse tipo de iniciativa.

Campo Grande, 20 de julho de 2020.

Consórcio Guaicurus"