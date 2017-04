Assembléia aprova PEC que limita gastos do Governo de Mato Grosso do Sul

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul aprovou esta semana a Proposta de Emenda à Constituição, do Poder Executivo, que institui o Regime de Limitação de Gastos ao Governo do Estado.

A PEC restringe o orçamento do Estado a sua arrecadação. Para o Governador Reinaldo Azambuja só com a medida Mato Grosso do Sul poderá cumprir com suas obrigações.

A proposta vincula os gastos do Executivo ao IPCA – acrescido de 20% do crescimento real da Receita Corrente Líquida (RCL) e, ao mesmo tempo, limitados a 90% desse crescimento – e abrange os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria Pública.

Ainda de acordo com o governador, as mudanças que a PEC impõe não interferem no cumprimento de dispositivos constitucionais federais e legais que disponham sobre metas fiscais ou sobre limites máximos de despesas, assim como sobre aplicação mínima nas áreas de saúde e educação.

Com o aval em segunda discussão e parecer favorável da Comissão Especial de Reforma da Constituição, o texto seguiu inalterado para publicação no Diário Oficial do Estado.

Katiuscia Fernandes – Subcom

