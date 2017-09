Assembleia aprova criação de medalha que homenageia profissionais da comunicação

A Mesa Diretora publicou no Diário Oficial do Legislativo desta quarta-feira (6/9), a criação da Medalha de Mérito Jornalístico José Barbosa Rodrigues, destinada a homenagear profissionais, que por sua dedicação e ações conhecidas, tenham prestado relevantes serviços à comunicação no Estado. A iniciativa foi proposição do deputado Maurício Picarelli (PSDB).

A Resolução 29/2017 cria a honraria que será entregue na semana do Dia do Jornalista que é comemorado em 7 de abril. Cada deputado poderá indicar até dois jornalistas para receber a condecoração.

Conforme a publicação, na hipótese do homenageado já ter falecido, a medalha será entregue ao cônjuge, companheiro ou companheira, descendente, ascendente ou pessoa indicada pela família.

Perfil - Mineiro, José Barbosa Rodrigues chegou em Campo Grande na década de 1940. Jornalista e historiador, membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e colaborador em vários órgãos de imprensa do Estado. Foi proprietário do jornal Correio do Estado, o mais antigo periódico da Capital. Ele morreu em 19 de março de 2003, aos 86 anos de idade.

