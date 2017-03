Número de assassinatos diminui em SP, diz Governo

Na cidade de São Paulo, o número de latrocínios subiu em fevereiro em relação ao mesmo período no ano passado, mas a quantidade de homicídios, diferentemente dos dados no Estado, caiu.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os casos de latrocínio subiram de 5 para 11 ocorrências em fevereiro. Já o número de homicídios dolosos caiu 18,6% em relação ao ano passado, passando de 86 para 70, 16 casos a menos.

É o menor número para a série histórica no mês, de acordo com a pasta. Com isso, o número de vítimas de homicídio também recuou 11,44% no período, de 90 para 77. A taxa de homicídios é a menor dos últimos 12 meses - 7,05 para cada 100 mil habitantes.

Outros crimes

O número de estupros na capital paulista aumentou 20,65% em fevereiro deste ano, passando de 155 ocorrências em fevereiro de 2016 para 187. Os furtos também registraram aumento de 18,74%, de 15.504 para 18.410. Outro aumento aconteceu nos casos de roubo a banco, de 4 para 6.

A Secretaria de Segurança Pública destacou ainda redução do número de roubos de veículos - de 2.911 para 2.752 (queda de 5,46%) e de furto de veículos, que foi de 3.643 para 3.324. A pasta destacou que os dados são os menores desde o ano de 2010.

