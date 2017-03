Assassinado enquanto dormia em suposta tentativa de assalto no Rio

Um homem foi assassinado enquanto dormia, na madrugada deste domingo na Lapa, região central do Rio. Francisco Vagner Fernandes, 31 anos, foi encontrado morto em sua casa, na Rua Riachuelo. Segundo testemunhas, ele era gerente do restaurante Boteco do Gomes, e morava no mesmo prédio do bar.

De acordo com informações da Polícia Militar, Fernandes foi morto numa suposta tentativa de assalto. A Delegacia de Homicídios da Capital informou que foi instaurado procedimento para apurar as circunstâncias e autoria do crime.

