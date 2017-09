Assalto assusta clientes de shopping na região metropolitana do Rio

Uma tentativa de assalto a uma loja de telefonia em um shopping de São Gonçalo (região metropolitana do Rio) assustou clientes e funcionários do estabelecimento, por volta do meio-dia desta quarta-feira, 20. Houve tiroteio no estacionamento, mas ninguém se feriu. Três suspeitos foram presos.

A ação começou pouco antes do meio-dia. O grupo chegou de moto ao Partage Shopping, situado no centro de São Gonçalo, e se dirigiu à loja, no primeiro piso.

Logo que a quadrilha anunciou o assalto, funcionários da loja conseguiram avisar a equipe de vigilância do shopping, que comunicou também a Polícia Militar.

Os criminosos decidiram fugir - aparentemente, antes de recolher qualquer produto de roubo - e, na saída, foram perseguidos por policiais. Houve tiroteio e três suspeitos acabaram presos - dois por PMs e um por um policial civil que também foi ao local em função do crime.

Outros assaltantes conseguiram fugir e foram alvo de buscas frustradas nas imediações, durante a tarde.

O shopping chegou a fechar suas portas em função do crime. Em nota, o estabelecimento confirmou o episódio e afirmou que "colabora com os órgãos competentes para a investigação do caso".

