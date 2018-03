Assalto a banco no Rio termina com duas pessoas mortas e uma ferida

Terminou com duas pessoas mortas e uma outra ferida um assalto a banco no bairro de Madureira, zona norte do Rio, nesta sexta-feira (2). O caso teve início pouco antes das 16h, quando foram mobilizados diversos policiais militares, após o registro de tiros dentro da agência.

Foram deslocados para o local o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), o 9º BPM e o Grupamento Aeromóvel (GAM), que fizeram o cerco em torno da agência, isolando o perímetro para permitir a ação dos negociadores.

Durante a ação, um criminoso foi ferido e morreu. Outras duas pessoas foram feridas pelos criminosos, entre elas um policial militar reformado, que foi levado ao Hospital Carlos Chagas, mas não resistiu.

O outro ferido foi medicado e liberado. Por meio da negociação, a PM conseguiu libertar mais de 30 reféns e prender cinco criminosos. Com eles foram apreendidos quatro pistolas e três revólveres.

Operação conjunta

Outra ação policial que ocorreu nesta sexta-feira envolveu a Polícia Civil, efetivos das Forças Armadas e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A ação foi deflagrada ainda de madrugada, no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Nove pessoas foram levadas para a delegacia. Os agentes fizeram a verificação de antecedentes criminais de 430 pessoas e desobstruíram dez vias. Houve apreensão de uma pistola de uso restrito, quatro carros e duas motos, drogas e munições.