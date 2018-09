Assaltantes são mortos após roubar secretário municipal de Sorocaba (SP)

Dois homens foram mortos por um policial militar após render e assaltar um integrante do primeiro escalão da prefeitura de Sorocaba (SP), no final da noite desta terça-feira, dia 18. De acordo com a Polícia Civil, por volta das 21h, o secretário do Gabinete Central, Eric Rodrigues Vieira, deixava um supermercado e entrava no carro quando foi rendido pelos dois suspeitos. O estabelecimento, no Jardim Astro, fica a poucos metros da Delegacia de Investigações Gerais (DIG).

Com uma arma apontada para sua cabeça, o secretário entregou a carteira, o celular e a chave do veículo, mas o ladrão que assumiu o volante teve dificuldade para engatar marcha à ré no veículo automático. Vieira aproveitou a distração para correr de volta para o interior do supermercado.

Um policial militar que estava próximo e acompanhava toda a cena percebeu quando o refém escapou dos suspeitos e os abordou. Segundo a Polícia Militar, os ladrões apontaram a arma em direção ao policial e foram baleados. Os tiros perfuraram os vidros do carro.

Os dois suspeitos foram levados ao pronto-socorro do Hospital Regional de Sorocaba, mas não resistiram. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade paulista e não tinham sido identificados até o final da manhã desta quarta-feira, 19. A polícia encontrou dentro do carro a carteira e o celular do secretário, além de dois revólveres que estavam com os suspeitos.

O delegado titular da DIG, Acácio Leite, que esteve no local, disse que o policial militar agiu com bom senso ao esperar o momento certo para abordar os suspeitos, sem colocar em risco a vida da vítima do assalto. Segundo ele, um inquérito vai apurar o caso.