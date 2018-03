Assaltante rouba quatro alunos em escola da zona sul do Rio

Um assaltante entrou no Colégio Pedro II, no bairro do Humaitá, na zona sul do Rio de Janeiro, e roubou quatro alunos, na manhã desta terça-feira, 6. Segundo a direção do colégio, o criminoso entrou na unidade pelo portão que dá acesso à área externa do câmpus, pegou três celulares de estudantes e fugiu.

Ainda de acordo com o colégio, após o ocorrido, a direção do câmpus acionou a patrulha de ronda escolar do 2º Batalhão da Polícia Militar (Botafogo), que encaminhou uma viatura ao local por volta das 13 horas - o caso aconteceu por volta das 11 horas.

Já a assessoria de imprensa da Polícia Militar afirmou que o 2º Batalhão não foi acionado para a situação relatada no Colégio Pedro II, mas que policiais foram até o local, no início da tarde, e foram informados sobre o roubo. O caso foi registrado na 10ª Delegacia de Polícia (Botafogo).

A direção do Pedro II informou que o colégio "não dispõe de profissionais de segurança, mas, sim, de porteiros, que fiscalizam junto com os inspetores a entrada dos estudantes, e de seguranças patrimoniais, que atuam no período noturno".

"A direção do câmpus lamenta o fato, se solidariza com as família dos estudantes envolvidos e ressalta que o ocorrido reflete a situação de insegurança pública na cidade e no Estado do Rio de Janeiro", informou a direção do colégio, por meio de nota.