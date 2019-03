Asnarf realiza 1º Seminário de Segurança Pública

Seminário pretende traçar um panorama do trabalho realizado pelas polícias e órgãos de fiscalização no âmbito federal e mostrar a interconectividade dos crimes de contrabando e descaminho - Divulgação

A Associação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (Asnarf) realiza no dia 29 de março de 2019, o 1º Seminário “Políticas para a Segurança Pública, um desafio do tamanho do Brasil”, na sede da OAB, seccional de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande.

“O evento tem por objetivo trazer informações que possam contribuir para melhorar a Segurança Pública, além de proporcionar um intercâmbio e maior integração entre os órgãos ligados à fiscalização e a repressão de ilícitos”, explica o presidente da Asnarf, Marcos Khadur Rosa Pires.

Entre os palestrantes estão o Superintendente da 3ª SRPRF-MS, Luiz Alexandre Da Silva, João Francisco Ribeiro de Oliveira, diretor de Operações da PRF, Dr. Cleo Mazzotti, Superintendente da PF-MS, Moisés Boaventura Hoyos,Diretor de Assuntos Aduaneiros do SindiReceita-AM, Dra. Cláudia Assunção Paniago, da Comissão de Segurança Pública da OAB-MS e o PRF, Alexandre Figueiredo.

O seminário pretende traçar um panorama do trabalho realizado pelas polícias e órgãos de fiscalização no âmbito federal e mostrar a interconectividade dos crimes de contrabando e descaminho, tráfico de drogas, armas, entre outros e a necessidade de integração das políticas públicas para melhor combater o crime organizado e transnacionais.

Serviço

Dia: 29 de março de 2019

Local: OAB – Av Mato Grosso, 4700

Horário: 8/12h e 14/17h