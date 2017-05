Asilo São João Bosco recebe equipamento de mobilidade

A organização sem fins lucrativos atende idosos há 94 anos, hoje abriga pouco mais de 90 pessoas e sobrevive de doações.

Após receber o equipamento doado por A Crítica, o responsável pela casa, Rafael José Ramos, enviou carta de agradecimento na qual disse em nome de toda instituição estar muito grato pela contribuição dos materiais de higiene e também do equipamento “Seat Mobile Lift”, que auxilia na elevação e movimentação dos idosos semi-dependentes e dependentes. Com o Seat Mobile, agora eles podem participar de diversas atividades e serem locomovidos com mais segurança e conforto.

Ramos lembrou o esforço que a instituição faz continuamente para melhorar a qualidade de vida dos idosos e frisou a importância de contribuições como as feitas pelo veículo.





