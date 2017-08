Asfalto, pontes e saneamento: obras em Maracaju recebem R$ 76 milhões

Campo Grande (MS) – Obras que promovem o desenvolvimento de Maracaju tem a garantia de R$ 76,7 milhões do Governo do Estado. Desse recurso, a maior parte é investida na pavimentação de 49 quilômetros da MS-460, no distrito de Água Fria – R$ 63,3 milhões. O restante foi destinado para a construção de pontes, ampliação do sistema de esgotamento do município e obras de infraestrutura urbana.

Realizada em duas frentes, a pavimentação da MS-460 está em ritmo acelerado. A primeira, de responsabilidade da Equipe Engenharia, já tem 95% de conclusão – pavimentação de 28 km do entroncamento da MS-162 até Água Fria. A outra frente, comandada pela Nautilus Engenharia, está 81% concluída – 21 km de pavimentação do distrito até o entroncamento MS-166/BR-060.

Depois de pronta, e além de promover a integração da região, a obra de pavimentação asfáltica beneficiará 222 famílias de pequenos agricultores do assentamento Santa Guilhermina. A ligação asfáltica da Água Fria com os dois eixos rodoviários reduzirá em quase 80 km a distância que os caminhões percorrem para escoar a produção do assentamento até Maracaju.

Rua Joaquim Ferreira Azambuja

Aproximadamente R$ 1,4 milhão foram aplicados pelo Governo do Estado na pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais na rua Joaquim Ferreira Azambuja. Ainda no local foram cobertos com asfalto 5.802,50 metros quadrados do prolongamento que fica na saída de Maracaju para Campo Grande. A obra foi inaugurada pelo governador Reinaldo Azambuja em junho deste ano, durante as comemorações dos 93 anos do município.

Pontes de concreto

Outra obra entregue pelo governador em junho de 2017 foi a ponte de concreto sobre o córrego Turvo. Iniciada em outubro do ano passado, a construção da travessia recebeu investimentos de R$ 728.457,91, recursos próprios do Estado. A estrutura de concreto possui 20 metros de extensão e está implantada na MS-166, no trecho que faz a ligação das rodovias federais BR-060 e BR-267.

O Estado prevê ainda edificar uma ponte sobre o córrego Santo Antônio. A obra está em processo de licitação, orçada em R$ 810 mil. A travessia foi planejada para ter 12 metros de extensão por seis de largura, na estrada vicinal que é o prolongamento da rua Valfrido de Moraes Ribeiro.

Saneamento e infraestrutura urbana

Em execução também está a obra de construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) com capacidade de 50 L/s, duas elevatórias, 1691 m de coletor tronco, 316 metros de rede coletora de esgoto, 8 ligações domiciliares e 208 metros de emissário final é programada para ser entregue em 2018. São R$ 7,8 milhões de investimentos – recursos da Funasa e do Governo do Estado.

Também na área de infraestrutura urbana, a obra de recapeamento asfáltico das avenidas Marechal Deodoro, Mario Correa e Marechal Floriano deve ser iniciada nos próximos meses. O processo está em licitação. Nessa quarta-feira (9.8) o Diário Oficial do Estado trouxe detalhes da intervenção. A empresa selecionada para fazer a intervenção foi a Maracaju Engenharia e Empreendimentos. Serão investidos R$ 3,3 milhões na restauração de 122.992,82 metros quadrados de asfalto.

Bruno Chave – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro

Veja Também

Comentários