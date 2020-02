Asfalto leva desenvolvimento e esperança para distritos de Jaraguari

Campo Grande (MS) – A 44 quilômetros de uma capital de 895 mil habitantes fica Jaraguari, com apenas 7 mil moradores e dois distritos: Bonfim e Jaraguari Velho. Sem oportunidade de trabalho, muitos jovens jaraguarienses acabam obrigados a deixar a vida tranquila do interior e partir de mudança para o município vizinho. No entanto, uma obra que ainda nem terminou já está ajudando a transformar essa realidade.

O asfalto da rodovia MS-244 tem levado muito mais do que comodidade para os moradores daqueles distritos. A facilidade de locomoção fez surgir novos empreendimentos e oportunidades para os jovens que buscam o primeiro emprego. É o caso de Leticia Correa de Souza, de 17 anos, que, sem trabalho, planejava se mudar para a Capital. A realidade mudou quando uma mercearia foi aberta no distrito de Bonfim e ela ganhou a oportunidade de continuar a morar no local que escolheu para viver.

Empregada, Leticia Correa de Souza não vai mais precisar sair de Jaraguari

“No começo do ano passado, eu já pensava em ir embora para Campo Grande porque não tinha serviço, não tinha nada. Mas aí foi chegando o asfalto, resolveram abrir aqui a mercearia e foi movimentando e deu para se virar aqui mesmo”, contou Letícia. Nascida em São Gabriel do Oeste, ela mora há três anos em Bonfim, onde pretende continuar, agora que está empregada.

Nascida em Bonfim, a comerciante Vânia de Oliveira Martins conta que a pavimentação é a concretização de um sonho de 40 anos. “O asfalto trouxe vários benefícios para Bonfim. Estão vindo mais gente abrir comércios, coisas que não tinham aqui. Nós precisávamos desse asfalto. Melhorou para os fazendeiros, para as pessoas que tem chácara, não tinha [loja] agropecuária, mas vão ter muitas melhorias ainda. Estão pensando em fazer um ponto turístico porque aqui tem cachoeira”, disse.

“Para todos que amam Bonfim aqui é um sonho realizado mesmo. Não tinha movimento em Bonfim. O pessoal estava pensando em ir embora, principalmente o jovem. Estava todo mundo mudando para Campo Grande. Agora, com esse asfalto melhorou muito”, prosseguiu Vânia.

O aposentado Antonio Alberto de Freitas, 68 anos, vive no distrito com a esposa há 42 anos e já viu muito caminhão atolado na antiga estrada de terra. “Melhorou bem para nós. Era estrada de chão cascalhada. E o valor dos terrenos vai melhorar bem”, disse.

Com 10,2 quilômetros de extensão, a obra tem dois trechos: de Jaraguari Novo a Jaraguari Velho e da BR-163 a Bonfim. De acordo com o engenheiro João Henrique Schaustz, a ligação asfáltica entre os distritos, com 10,2 quilômetros, está 62% concluída. A obra do Governo do Estado está orçada em R$ 12,8 milhões.

Desde 2015, Jaraguari recebe mais de R$ 25 milhões de investimentos da administração estadual, sendo mais de R$ 18 milhões somente em infraestrutura.

Paulo Fernandes – Subsecretaria de Comunicação

Fotos: Edemir Rodrigues