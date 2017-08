As inscrições para o Simpósio Repronutri ainda estão abertas

3º Simpósio Repronutri - Reprodução, Produção e Nutrição de Bovinos: a pesquisa aplicada ao campo será realizado de 31 de agosto a 1º de setembro no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande/ MS, e as inscrições ainda estão abertas. Até o dia 30 de agosto, elas podem ser feitas pelo site www.repronutri.com.br, que tem mais informações e a programação completa do evento.

O Grupo Repronutri é formado por representantes de instituições de pesquisa como a Embrapa Pantanal, universidades e produtores rurais para discutir os sistemas de produção pecuária e aliar o campo à ciência, de modo a despertar uma visão crítica e construtiva sobre os modelos vigentes e sobre o futuro da pesquisa aplicada com base na vivência dos participantes, contribuindo para o desenvolvimento da pecuária nacional.

Segundo Juliana Corrêa, pesquisadora da Embrapa Pantanal e uma das coordenadoras do evento, o Simpósio tem como objetivo trazer informações para produtores e técnicos sobre o que há de novo em pesquisas nas áreas de reprodução, produção, nutrição e genética animal no país. “O evento já se consolidou com o público (produtor, profissional do campo, pesquisadores/professores e alunos) e com os patrocinadores. Cada edição sai maior e melhor que a anterior. Prova disso é o aumento na capacidade de inscritos, que saiu de 350 para 1200 e o número de patrocinadores, de 15 para 21. Grandes empresas nos apoiando e investindo na pesquisa voltada para o setor pecuário. Isso demostra que estamos no caminho certo”.

Juliana explica que, durante o Simpósio, o Grupo Repronutri abre espaço não apenas para a apresentação de tecnologias em pesquisas, mas também para os profissionais vinculados a propriedades rurais e empresas mostrarem dados e avanços locais. “Além de buscar uma interação entre pesquisa, público de produtores e técnicos de empresas, abrimos espaço para debates que enriquecem o evento com trocas de experiências”, conta.

Entre as apresentações previstas no simpósio, que reúne grande diversidade de assuntos, estão a da pesquisadora da Embrapa Gado de Corte, Alessandra Corallo Nicacio, que vai tratar sobre o uso da IATF para encurtar a estação de monta; bem como do professor da UFMS Luis Carlos Itavo, que falará sobre suplementação para aumento de produtividade em gado de corte e leite; uma apresentação sobre o cenário atual e perspectivas da pecuária no MS e Brasil, por Eduardo Riedel, secretário de gestão do MS; o tema "A essência da produção de carne de alta qualidade", abordado por Antônio Ricardo Sechis, da Beef Passion; e o Sistema Leitíssimo, objeto da palestra ministrada por Juliano Alves de Almeida.

O 3º Simpósio Repronutri - Reprodução, Produção e Nutrição de Bovinos: a pesquisa aplicada ao campo é uma realização do Grupo Repronutri, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e Uniderp.

Confira a programação completa:

Dia 31/08, quinta-feira

08h - 09h - Entrega de material e Abertura

09h10 - “Cenário atual e perspectivas da pecuária no MS e Brasil”, por Eduardo Riedel - SEGOV-MS

10h - “Transferência Intrafolicular de Oócitos Imaturos (TIFOI) e novos avanços em Biotecnologia da Reprodução”, por Margot Nunes Alves Dode – Embrapa CENARGEN/Brasília – DF

11h - Espaço Colaboradores

11h20 - Almoço

13h30 - “Uso de IATF para encurtar a estação de monta”, por Alessandra Corallo Nicacio – Embrapa CNPGC/Campo Grande – MS

14h20 - “Avanços da IATF em gado de corte”, por José Luiz Moraes Vasconcelos – Unesp/Botucatu – SP

15h10 - Visitação aos stands

15h30 - Ressinc 14 e uso da ultrassonografia doppler em programas reprodutivos, por Guilherme Pugliesi – USP/Pirassununga – SP

16h20 - Dados locais de campo: “Sistema de produção da Fazenda Seriema”, por Rodrigo Zacharias – Miranda/MS

Produção de leite a pasto – “Sistema Leitíssimo”, por Juliano Alves de Almeida – Fazenda Leite Verde - Jaborandi/BA

17h20 - Mesa redonda



Dia 01/09, sexta-feira

08h - “Diagnóstico de propriedades e fatores de riscos sanitários”, por Heitor Romero Marques Junior - UCDB/Campo Grande – MS

08h50 - “Bem-Estar Animal: implicações práticas na produção e reprodução de bovinos”, por Matheus Paranhos da Costa – UNESP/Jaboticabal – SP

09h40 - Visitação aos stands

10h - “Suplementação para aumento de produtividade em gado de corte e leite”, por Luis Carlos Itavo – UFMS/Campo Grande – MS

10h50 - Mesa redonda

11h20 - Almoço

13h30 - “Ferramentas de melhoramento genético aplicadas à bovinocultura moderna”, por Fernando Flores Cardoso – EMBRAPA CPPSUL/Bagé – RS

14h20 - “Tópicos especiais sobre qualidade de carne bovina”, por Pedro Eduardo de Felício – UNICAMP/Campinas – SP

15h10 - Visitação aos Stands

15h40 - Dados locais de campo: “A essência da produção de carne de alta qualidade”, por Antônio Ricardo Sechis - Beef Passion

Dados de abates e produção da Associação do Novilho Precoce do Mato Grosso do Sul, por Klauss Machareth - Novilho Precoce - MS

16h40 - Espaço Colaboradores

17h30 - Mesa redonda

18h – Encerramento

