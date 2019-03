As águas vão rolar no período de Carnaval em Mato Grosso do Sul

Campo Grande (MS) – As águas vão rolar neste período de Carnaval em Mato Grosso do Sul, o tempo permanecerá instável em todo o Estado e variações entre chuva e sol devem ocorrer nos dias de folia. Porém, mesmo com leve queda na temperatura, não será suficiente para diminuir o “fogo” dos foliões.

Fechando os dias de folia, terça-feira (05.03) mantém o ritmo de clima de verão. Amanhece com sol, aumento da nebulosidade no decorrer do dia e previsão de pancadas de chuva no fim do dia. Na principal passarela do samba sul-mato-grossense, Corumbá tem previsão de muito calor durante o dia. Máxima de 35ºC e mínima de 24ºC. Campo Grande e região há chance de 80% de chuva. Sol entre nuvens pela manhã e à tarde, com possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora do dia.

Quarta-feira (6.3)

O retorno à rotina será contemplado com sol, sem possibilidade de chuva para a Capital sul-mato-grossense. Máxima de 30ºC e mínima de 22ºC. O céu aberto deve durar toda quarta-feira de Cinzas que tem previsão de céu estrelado à noite. Ponta Porã, sol e aumento de nuvens pela manhã. No fim do dia deve chover, mas à noite o céu ficará aberto.

A previsão para o mês de março é de períodos variáveis de pancadas de chuva em todo o Estado, são as águas de março fechando o último mê do verão.

Beatricce Bruno – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Edemir Rodrigues