Festa promovida por amigos e internautas comemora 60 anos do jornalista Bosco Martins

A banda Muchileiros, Juci Ibanhez, DJ Juju, Brejinho e Trupe, ZéDu, Zé Geral, Tostão, entre outros artistas já confirmaram a presença no Bar Capim Guiné, quando homenageiam e comemoram os 60 anos do jornalista Bosco Martins.

A festa surpresa acontece faça sol ou faça chuva ou frio a partir das 17 h ( happy hour) desta quinta-feira (27 e abril), pré greve geral e o presente do aniversariante será a sua presença ou de qualquer tipo de agasalho (cobertor, blusa, camisa de manga comprida, etc etc...) para doação na campanha do agasalho.









