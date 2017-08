Articulação entre secretarias fortalece o Programa Rede Solidária

Campo Grande (MS) – O Programa Rede Solidária, unidade Iria Leite Vieira, no Jardim Noroeste, em Campo Grande, recebeu na manhã desta quarta-feira (23.8), a visita do secretário de Estado de Cultura e Cidadania, Athayde Nery. Ao lado da secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, Elisa Cleia Nobre, o secretário pode conhecer a estrutura e as atividades desenvolvidas no local.

Athayde se disse emocionado e motivado com a visita. “Você percebe aqui que o papel do Governo é esse, a inclusão das crianças, dos jovens, das mulheres, idosos, enfim, de todas as manifestações humanas que aqui estão agregadas”.

O secretário enfatizou ainda que ações como a do Rede Solidária, desenvolvidas pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), fazem um País melhor. “Se a gente fizer o simples, a gente acaba construindo um País melhor, uma cidade melhor. Mais do que a ampliação para as cidades, é chegarmos nas cidades mais vulneráveis, com IDH baixo. Aqui tá construindo isso”, declarou.

A Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania (SECC) irá apoiar projetos do Rede Solidária a serem desenvolvidos dentro das comemorações dos 40 anos de Mato Grosso do Sul, por meio de parceria firmada com a Sedhast.

Para a secretária Elisa Cleia Nobre, titular da Sedhast, as parcerias e interlocuções entre as pastas do Governo do Estado só contribuem para o fortalecimento de programas que beneficiam a população. “Com articulação e envolvimento também de outras pastas dentro de um programa tão grandioso como o Rede Solidária, visamos aquelas pessoas que mais precisam desse atendimento e assim ampliamos a possibilidade de um futuro melhor, e consequentemente de uma sociedade melhor”, afirmou.

Rede Solidária – Abrigado em locais estratégicos, o Programa do Governo do Estado, criado Sedhast, traz novas perspectivas às famílias que residem nas regiões que atua, como a do Dom Antônio Barbosa e Jardim Noroeste. O Programa, que é executado em parceria com empresas privadas, organizações da entidade civil e voluntários, atende crianças acima de seis anos, adolescentes, jovens e adultos que estejam em risco social. Famílias beneficiárias do Programa Vale Renda são o principal público-alvo do Rede Solidária. A meta é alicerçar e capacitar essas famílias para que tenham autonomia econômica e assim não dependam de programas sociais.

