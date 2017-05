Arquiteto Rubens de Camillo compartilha experiências em workshop no Senac

Com dicas sobre desafios e oportunidades para profissionais da área da arquitetura, o arquiteto Rubens de Camillo realiza um workshop no Senac Campo Grande Horto no próximo sábado, dia 20 de maio, com 8 horas de duração. Um dos nomes mais conceituados da arquitetura no Estado, o arquiteto abordará o tema: "A Dinâmica dos Escritórios de Arquitetura: Compartilhando Experiências".

Rubens de Camillo vai apontar os principais desafios e oportunidades que se apresentam hoje aos escritórios de arquitetura e design, dar dicas de como trabalhar de forma mais profissional e produzir melhores resultados, além de compartilhar experiências de mais de três décadas de atuação no setor.

Entre os temas abordados estão as oportunidades profissionais que se abrem no campo da arquitetura; como se comunicar melhor com os clientes e conseguir realizar o seu projeto; principais dificuldades e cuidados no exercício diário da profissão; como abordar os grandes e os pequenos projetos; contratos de risco; dicas profissionais e cases de escritório. O evento é aberto a estudantes e profissionais da área de arquitetura interessados em conhecer e compartilhar experiências do dia a dia nos escritórios.

Rubens de Camillo - Natural de São Paulo (SP), formou-se arquiteto pela Universidade Mackenzie, em 1985. Radicou-se em Campo Grande no mesmo ano e desde então vem realizando edifícios em variados segmentos de mercado, com ênfase no projeto de clínicas e estabelecimentos de saúde. Foi professor do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFMS, Conselheiro do CMDU - Conselho Municipal de Desenvolvimento e Urbanização do Município de Campo Grande / MS, e possui trabalhos publicados em importantes periódicos técnicos brasileiros, entre os quais as revistas Projeto/Design (Arco/SP) e AU - Arquitetura e Urbanismo (Ed. Pini/SP).

Serviço – O workshop será realizado no dia 20 de maio (sábado), das 8h às 12h e das 14h às 18h, no Senac Campo Grande Horto, localizado na Rua Francisco Cândido Xavier, 75, Centro, ao lado do Horto Florestal.

As inscrições podem ser feitas no link http://zip.net/bvtJGp. Outras informações pelo telefone (67) 3312-6260.

