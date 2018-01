Arquiteto e urbanista Luís Eduardo Costa é eleito novo presidente do CAU/MS

As eleições do CAU foram realizadas em 31 de outubro de 2017, com a participação de 80% dos profissionais sul-mato-grossenses aptos a votar - Divulgação

Os novos conselheiros estaduais da gestão 2018-2020 elegeram, quinta-feira passada (04), na 74ª Reunião Plenária Ordinária, o conselheiro estadual Luís Eduardo Costa como novo presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul.

Foram eleitos ainda, como 1ª vice-presidente, a conselheira estadual Mellina Bloss Romero e para 2º vice-presidente, o conselheiro estadual Carlos Lucas Mali. As eleições do CAU foram realizadas em 31 de outubro de 2017, com a participação de 80% dos profissionais sul-mato-grossenses aptos a votar. Na 74ª Reunião Plenária também foi realizada a posse dos suplentes de conselheiros Aline Dias Sanabria e Fabio Henrique Menoncin.

“Vou precisar do apoio de todos os conselheiros para realizar uma gestão participativa, para que o plenário tenha mais voz. Com o apoio de todos, podemos alcançar os arquitetos de todo o Estado. Por meio dos grupos técnicos e as comissões temporárias, podemos aumentar este envolvimento”, enfatizou o presidente eleito.

Luís Eduardo Costa se formou na Universidade CESUP de Campo Grande, em 1994. É especialista em Arte e Arquitetura (1998), já foi professor da Uniderp e trabalhou na EPC Engenharia. Também foi sócio da empresa do pai, Celso Costa Arquitetura Ltda. Atuou como conselheiro do CREA-MS por três mandatos e diretor da FNA (Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas) por seis anos. Entre 2013 e 2015, foi gerente de fiscalização do CAU/MS e ouvidor, de 2015 a 2016. Atualmente, é sócio da MOB Arquitetos e secretário adjunto da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana.

Comissões Ordinárias

A Reunião Plenária também definiu as composições das comissões ordinárias do CAU/MS. A Comissão de Ética e Disciplina foi composta pelos conselheiros estaduais Bruno Barbieri de Alencar, Kelly Cristina Hokama, Neila Janes Viana Vieira e Paulo Cesar do Amaral, eleito coordenador.

A conselheira estadual Neila Janes Viana Vieira coordenará a Comissão de Ensino e Formação Profissional, que terá como membros os conselheiros estaduais Carlos Lucas Mali, Bruno Barbieri de Alencar e Rodrigo Giansante. “Esta primeira atitude de democracia, demonstrada nesta Reunião Plenária, dá o tom para as próximas reuniões, que sejamos sempre assim. Obrigada pela confiança em mim para coordenar a CEF/MS”, disse a professora Neila.

A Comissão de Exercício Profissional conta com os conselheiros estaduais Carlos Lucas Mali, Fabiano Costa, Rodrigo Giansante e Mellina Bloss Romero, eleita coordenadora. Já a Comissão de Finanças e Administração será coordenada por Fabiano Costa, e terá como membros Kelly Cristina Hokama, Mellina Bloss Romero e Paulo Cesar do Amaral.

Conheça todos os conselheiros estaduais: Luis Eduardo Costa (presidente), Mellina Bloss Romero (1ª vice-presidente), Carlos Lucas Mali (2º vice-presidente), Aline Dias Sanabria (suplente), André Araujo Zago (suplente), Bruno Barbieri de Alencar (titular), Eduardo Lino Duarte (suplente), Fabiano Costa (titular), Fabio Henrique Menoncin (suplente), Gustavo Kiotoshi Shiota (suplente), Ivanete Carpes Ramos (suplente), Kelly Cristina Hokama (titular), Neila Janes Viana Vieira (titular), Olinda Beatriz Trevisol Meneghini (suplente), Paulo Cesar do Amaral (titular), Rodrigo Giansante (titular), Rubens Fernando Pereira de Camillo (suplente), Vinicius David Charro (suplente).