Arquiteto e mestre de obra que construíram Santa Casa recebem homenagem

Na última sexta-feira (27), aconteceu o ato solene de denominação do prédio da Santa Casa em homenagem ao ex-presidente do hospital, Dr. Arthur D’Ávila Filho, grande benfeitor da instituição e responsável pela construção do hospital. Na ocasião o presidente da atual gestão, Dr. Esacheu Nascimento, prestou homenagens ao arquiteto Celso Costa e ao mestre de obra Silvano Cola pela brilhante participação na história da ABCG-Santa Casa.

O arquiteto Celso Costa, é o autor do projeto do Hospital Santa Casa durante a gestão do Dr. Ávila, como era conhecido, e Silvano Cola, foi o mestre de obras responsável pela execução integral das obras do hospital e ambos da construtora local Construmat Ltda. “Nosso trabalho foi muito produtivo, tínhamos uma equipe boa e as ampliações se tornaram melhor ainda por conta do apoio do então presidente, Dr. Ávila e do governador da época, Pedro Pedrossian, um grande parceiro desta obra”, conta Celso Costa.

Com a alta demanda da época em meados de 1976, Dr. Ávila, pensava em uma nova ampliação e sua ideia seria a construção de um grande bloco com cerca de 700 leitos, e após a reunião com a diretoria administrativa buscou imediatamente o escritório de arquitetura de Celso Costa, Eudes Costa, Miguel Pozo e Eduardo Fachini para o projeto arquitetônico de 750 leitos. “A Santa Casa merecia muito mais, então a nossa ideia foi de criar algo novo. E na época o governo federal ofereceu verba para construção de um hospital grande em três capitais, e aqui (Santa Casa) foi uma delas, sendo que, ainda não era uma Capital”, explica o arquiteto.

A obra de ampliação e construção do prédio foi iniciada em 1978 sendo inauguradano início da década de 80, onde cerca de 700 homens trabalharam no forte da obra, sob o comando do mestre Silvano Cola. Ao retornar na obra em que ajudou a construir, Silvano se orgulha de ter participado. “Estou me sentindo muito orgulhoso em ver a Santa Casa em constante desenvolvimento, essa foi uma das maiores obrasque eu ajudei a construir e também uma dasmais caras que fizemos. E o resultado positivo de todo esforço que tivemos me deixa muito feliz”, afirma.

Atualmente, Celso Costa é conselheiro federal do CAU/MS (Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul),e somaaté hoje mais cinco milhões de metros quadrados projetados. Já Silvano Cola está aposentado. Na solenidade também foram homenageados a senhora Maria Aparecida D’Ávila, o Dr. Renato Alves Ribeiro, senhor Sinval Martins de Araújo, senhor Felipe Dib recebeu a homenagem do senhor Elias Gazal Dib, senhor Wilson Teslenco, senhora Maria Aparecida Pedrossian, intitulada madrinha do hospital que, além de ser homenageada, também recebeu uma homenagem ao seu esposo Dr. Pedro Pedrossian, senhor Giannino Camillo.

