Armas nucleares protegem independência da Coreia do Norte, diz Kim Jong Un

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, defendeu neste domingo o programa nuclear da Coreia do Norte, afirmando que ele é uma "valiosa espada" que defende a independência do país.

As declarações foram dadas à mídia estatal local, foram feitas horas antes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que "apenas uma coisa vai deter" as ambições nucleares norte-coreanas.

A declaração, feita em seu perfil no Twitter, não especificou o que poderia impedir o avanço do programa de Pyongyang. O republicano, no entanto, afirmou que os esforços norte-americanos dos últimos 25 anos não tiveram sucesso.

De acordo com a mídia local, Kim fez a declaração durante reunião com o Comitê Central do Partido dos Trabalhadores. O ditador chamou as armas de "poderoso agente intimidador" e que protege a paz na península.

Os mísseis são "um fruto precioso nascido da luta do povo para defender seu destino e soberania contra as ameaças nucleares do imperialismo dos EUA", disse Kim. Fonte: Associated Press.

