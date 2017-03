Arlindo Cruz sofre AVC hemorrágico

O cantor e compositor Arlindo Cruz, de 58 anos, passou mal na tarde de sexta-feira (17), em sua casa, no Recreio dos Bandeirantes (zona oeste do Rio), e foi levado pela mulher, Babi, para a Coordenação de Emergência Regional (CER) Barra da Tijuca (também na zona oeste), em frente ao Hospital Municipal Lourenço Jorge.

Segundo a assessoria de imprensa do artista, uma tomografia indicou que ele sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico. Arlindo chegou inconsciente à CER, às 17h20, e foi atendido na sala vermelha (para as maiores emergências). Depois do atendimento inicial, o músico foi transferido numa ambulância para a Casa de Saúde São José, no Humaitá (zona sul). Pouco antes das 20h, Arlindo Neto, filho de Cruz, informou pelas redes sociais que o pai estava "em estado estável".

Arlindo teria um show nesta sexta-feira em Osasco, na Grande São Paulo, que foi desmarcado em função do problema de saúde.

Carreira.

Arlindo Cruz é um dos sambistas mais famosos do Brasil. Autor de clássicos como "Bagaço da Laranja", "Só pra Contrariar" e "Seja Sambista Também", durante 12 anos ele integrou o grupo Fundo de Quintal. Entrou em 1981, quando Jorge Aragão deixou o grupo, e permaneceu até 1993. Depois fez dupla com Sombrinha, e nos últimos anos segue carreira solo.

Torcedor fanático do Império Serrano, Arlindo também é compositor de samba-enredo. Ganhou sete concursos na escola da Serrinha (zona norte do Rio), entre 1996 e 2007, e compôs ainda para outras agremiações.

Na TV, Arlindo costuma participar das temporadas do programa "Esquenta", apresentado por Regina Casé na Globo.

