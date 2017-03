Arlindo Cruz segue internado após AVC

O cantor e compositor Arlindo Cruz, de 58 anos, segue internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da Casa de Saúde São José, no Humaitá, zona sul do Rio, na manhã deste domingo, 19. De acordo com a sua assessoria, ele continua sedado, em estado grave, porém estável. A nota também informa que, segundo a equipe médica do hospital, "tudo está dentro do planejamento terapêutico".

Arlindo passou por uma cirurgia na noite de sexta-feira, 17, para a instalação de um cateter cerebral, com o objetivo de monitorar sua pressão intracraniana. Segundo a sua assessoria, o procedimento foi realizado com sucesso.

O compositor passou mal em sua casa, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio, na noite de sexta. Ele foi resgatado pela ambulância dos bombeiros, e inicialmente levado para a Coordenação de Emergência Regional (CER), na Barra da Tijuca.

Por meio de exame de tomografia computadorizada cerebral, a equipe médica diagnosticou um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico. Após o quadro ter sido estabilizado, o cantor foi transferido para a Casa de Saúde São José.

O cantor faria um show sexta-feira, 17, em Osasco, na Grande São Paulo, que foi desmarcado em função do problema de saúde.

Arlindo Cruz é sambista, autor de clássicos como Bagaço da Laranja, Só pra Contrariar e Seja Sambista Também. Durante 12 anos ele integrou o grupo Fundo de Quintal. Entrou em 1981, quando Jorge Aragão deixou o grupo, e permaneceu até 1993. Depois fez dupla com Sombrinha, e nos últimos anos segue carreira solo.

Torcedor fanático do Império Serrano, Arlindo também é compositor de samba-enredo. Ganhou sete concursos na escola da Serrinha (zona norte do Rio), entre 1996 e 2007, e compôs ainda para outras agremiações. Na TV, Arlindo costuma participar das temporadas do programa Esquenta, apresentado por Regina Casé na Globo.

