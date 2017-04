Arlindo Cruz apresenta sinais de melhora, mas permanece internado no Rio

O cantor e compositor Arlindo Cruz, de 58 anos, permanece internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da Casa de Saúde São José, no Humaitá, zona sul do Rio de Janeiro.

De acordo com o último boletim médico, divulgado na tarde de hoje (2), a sedação do paciente foi retirada e ele já abre os olhos espontaneamente. Apesar da última tomografia computadorizada realizada pela equipe médica mostrar que há sinais de melhoras em seu estado de saúde, o artista continua grave e ainda é pequena sua interação. O boletim informou também que não há previsão de alta para o sambista.

Arlindo Cruz foi internado no dia 17 do mês passado, depois de passar mal em casa. Inicialmente, o cantor foi atendido no Centro Especializado em Reabilitação (CER) da Barra da Tijuca, na zona oeste, onde a equipe médica constatou o artista havia sofrido um acidente vascular cerebral (AVC). Em seguida, Arlindo foi transferido para a Casa de Saúde São José.

